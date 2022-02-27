حادث سير مروع على أوتوستراد القلمون...اليكم التفاصيل!

وقع حادث سير مروع فجراً على اوتوستراد القلمون امام محطة رجبية، ما ادى الى انقلاب سيارة، واسفر الحادث عن سقوط قتيل وجريح بحسب مندوبة "لبنان 24".

وافادت المصادر ان القتيل هو مؤهل في قوى الامن الداخلي نقلت جثته الى مستشفى الحكومي، والجريح جرى نقله الى مستشفى هيكل للعلاج.