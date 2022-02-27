لبنان

مفاجآت طقس آذار.. منخفض جوي وعاصفة ثلجية وأجواء باردة جداً في هذه الأيام

Lebanon 24
27-02-2022 | 02:18
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أفادت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر صفحتها على "فيسبوك" انه في الفترة الممتدة من 28 شباط وحتى 10 آذار لبنان على موعد مع منخفض جوي عالي الفعالية قطبي المنشأ من 28 وحتى 4 آذار، وبعد هذا المنخفض بفترة قصيرة سيشهد لبنان عاصفة ثلجية بين الفترة الممتدة من 5 آذار و10 آذار وسنرى الثلوج مرة اخرى على المرتفعات المتدنية.

 

اما طقس اليوم الأحد فهو مستقر نسبيا مع احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية المحلية فيما الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١١ و ١٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٠ درجات وبقاعاً بين ٢ و ١٢ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س

 

الاثنين : طقس مستقر مع أجواء مشمسة الى غائمة جزئيا فيما الحرارة مستقرة تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٠ درجات وبقاعاً بين ٢ و ١٢ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

 

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