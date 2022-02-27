اعلان من الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة يتعلق بـ أوضاع اللبنانيين في أوكرانيا..هذا ما جاء فيه!

في إطار متابعة أوضاع اللبنانيين في أوكرانيا، أعلن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير اليوم أنه تم الإتفاق مع السلطات البولندية، وبالتنسيق مع السفارة اللبنانية في بولندا، لإعتماد مركز "جمعية الصداقة مع الأطفال" في منطقة 31wyzcolenia في العاصمة البولندية وارسو لتجمع وإيواء اللبنانيين الوافدين من أوكرانيا تمهيداً لإجلائهم والعودة الى لبنان.يمكن التواصل مع المركز المشار اليه عبر الرابط الإلكتروني:-www.integracjaserock.pl- tel: (22) 7826843- 509 673 133.وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بعد إجتماع مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، قد كلف الهيئة العليا للإغاثة القيام بالتحضيرات اللازمة لإجلاء الرعايا اللبنانيين في موعد يُحدد لاحقاً.