لبنان

إعلامية تترشح للانتخابات.. وفي هذه الدائرة

Lebanon 24
27-02-2022 | 04:30
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أعلنت الإعلامية ماغي عون ترشحها للإنتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الماروني في دائرة البقاع الغربي-راشيا، مشيرة إلى انها "تضع هذا الترشح في تصرف قوى الائتلاف التغييرية في منطقتها".

وهذه ليست المرة الأولى التي تترشح فيها ماغي عون للانتخابات النيابية اذ  سبق ان ترشحت  في دورة 2018 .

وماغي عون حائزة على ماجستير في الفلسفة وماجستير في الاعلام والصحافة من جامعة الروح القدس الكسليك،عملت في عدة مؤسسات اذاعية وتلفزيونية وصحافية من بينها  الـ LBC حيث اشتهرت ببرنامجها الانساني "نحنا لبعض". وتملك ماغي شركة انتاج تلفزيوني خاصة بها، كما اسست جمعية "كلنا لبعض" الانسانية، وافتتحت بيتا للمسنين في منطقة سن الفيل. وهي حاليا تعمل في قناة "الجديد".

المصدر: لبنان 24

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