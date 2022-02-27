بوشكيان: الأزمة التي يمر بها لبنان يجب أن تشكل دافعًا لنعود إلى جذورنا بالإعتماد على النفس!

كرمت بلدية زحلة- معلقة وتعنايل ووزير الصناعة جورج بوشكيان في "القصر البلدي"، الصناعيين والحرفيين الذين عرضوا منتجاتهم وأشغالهم اليدوية في "القرية الميلادية" التي درجت بلدية زحلة على تنظيمها منذ أربع سنوات، تشجيعا للمهن الصغرى وأصحابها وتمكينا لأصحابها من إيجاد أسواق يمكن أن تشكل دعما ماليًا لهم ولعائلاتهم.ورأى الوزير بوشكيان، أن "الأزمة التي يمر بها لبنان يجب أن تشكل دافعًا لنعود إلى جذورنا في الإعتماد على النفس والمكافحة والنضال"، معتبراً أن "اللفتة اليوم بذرة للمستقبل. وكل نشاط هو بذرة للمستقبل والمهم المثابرة وأن لا نيأس". ودعا الزحليين إلى التضامن فيما بينهم حفاظًا على رسالتها المميزة التي تعطي المدينة رونقها الخاص.ونوه ببلدية زحلة ورئيسها وأعضائها الذين إستمروا في خدمة أبناء المدينة، متحدين الصعاب التي تواجه الإدارات والمؤسسات العامة في ظرف إقتصادي وإجتماعي وصحي وبيئي صعب جدًا، مشيراً إلى أن "هذا الأمر ينم عن دراية ووعي وإدراك ومسؤولية تجاه المواطنين". كما إعتبر أن "المبادرين الى عرض منتجاتهم يستحقون التقدير لأنهم أضافوا البهجة الى القلوب وزرعوا الفرح في النفوس في الفترة الميلادية التي تعني الكثير للمؤمنين".وأكد بوشكيان، أن "وزارة الصناعة تعطي الأولوية لتطوير المؤسسات والمشاغل الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الإطار نعمل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الـ"UNIDO" ومنظمات دولية غير حكومية على متابعة المشاريع التي سبق أن بوشر تنفيذها وعلى وضع برامج جديدة من أجل الإستحصال على تمويل ودعم ومساعدة تدريب وتجهيز وتحديث لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويصار إلى إختيار المستفيدين وفق آلية تراعي القطاعات والمناطق والحاجات".