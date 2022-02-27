وسيم بهيج يحيى خرج ولم يَعُد... هل تعرفون عنه شيئًا؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: وسيم بهيج يحيى (مواليد عام 1997، لبناني الجنسيّة) الذّي غادر بتاريخ 22-2-2022 منزل ذويه الكائن في بلدة عين دارة-الشوف ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّه يعاني من أمراض عصبيّة.ودعت المديرية الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الى الاتصال بمخفر المديرج في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 530264-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.