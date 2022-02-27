لبنان

هذا ما قاله سفير روسيا في لبنان عن بيان الخارجية اللبنانية!

Lebanon 24
27-02-2022 | 04:31
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أشار السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، إلى أن "روسيا لا تنتهج سياسة عدائية تجاه أوكرانيا"، مؤكداًَ أن "بلاده تمارس حقها القانوني في حماية أمنها القومي والمواطنين الروس في دونيتسك ولوغانسك".

وأوضح في مؤتمر صحفي حول التطورات في أوكرانيا، أن "موسكو طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك"، لافتاً إلى أن "حكومة كييف ومعها الناتو يتجاهلان حق موسكو في حماية حدودها وأمنها القومي".

وشدد روداكوف، على "أننا لسنا في حرب بل أمام عملية خاصة لديها أهداف محددة"، مشيراً إلى أن "روسيا ترفض استخدام البنية التحتية الأوكرانية لتنفيذ تهديدات الناتو لأمنها القومي". وأكد أن "العملية العسكرية لا تستهدف الشعب الأوكراني الذي يرتبط بالشعب الروسي بعلاقات تاريخية".

إلى ذلك، شدد على أن "بيان وزارة الخارجية اللبنانية لا يراعي العلاقات الثنائية الودية التاريخية بين البلدين"، لافتاً إلى أنه "لن يؤثر على علاقتنا، وفي الأيام الصعبة نعرف من معنا ومن ضدنا".
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