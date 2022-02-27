طقسُ لبنان للأيام المقبلة.. إليكم موعد عودة الأمطار والرّعد!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: يستقر الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من صباح اليوم ويستمر مستقرا حتى ليل الأربعاء حيث يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يجلب معه متساقطات ورياح وبرق ورعد. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية).



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما ترتفع بشكل محدود في الداخل واحتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق خلال الفترة المسائية، كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.



الإثنين:





الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي محدود بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات.

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة المسائية في المناطق الداخلية والشمالية.



الأربعاء: