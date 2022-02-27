لبنان

طقسُ لبنان للأيام المقبلة.. إليكم موعد عودة الأمطار والرّعد!

Lebanon 24
27-02-2022 | 04:54
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات.
 
 وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: يستقر الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من صباح اليوم ويستمر مستقرا حتى ليل الأربعاء حيث يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يجلب معه متساقطات ورياح وبرق ورعد. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية).
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم
 
غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما ترتفع بشكل محدود في الداخل واحتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق خلال الفترة المسائية، كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

الإثنين:
 
غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي محدود بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات.

الثلاثاء:
 
غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة المسائية في المناطق الداخلية والشمالية.

الأربعاء:
 
غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تعود للانخفاض تدريجيا وبشكل ملحوظ خلال الليل مع اقتراب المنخفض الجوي الذي يحمل معه المتساقطات والرياح بدءا من صباح يوم الخميس ويستمر لليومين القادمين. 

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 18 جرحة، فوق الجبال من 5 الى 12 درجة، في الداخل من 7 الى 12 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س . 
 
- الانقشاع: جيد، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب. 
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و  75 % .
 
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 18 درجة. 
 
- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق .
 
- ساعة شروق الشمس: 06,08   ساعة غروب الشمس: 17,34 .
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