وزير العدل الفلسطيني غادر لبنان

غادر وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة لبنان ظهر اليوم بعد مشاركته في حفل تكريم الفائزين بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية في الوطن العربي، الذي أُقيم أمس برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبير.وكان في وداع الوزير شلالدة في مطار رفيق الحريري الدولي المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري.