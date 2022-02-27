عمره 25 سنة... فارق الحياة بظروف غامضة!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة شاب عمره 25 سنة في ظروف غامضة في محلة الحوش بالقرب من مدينة صور.

وعملت فرق إسعاف الدفاع المدني اللبناني في مركز صور على نقله الى مستشفى "اللبناني الإيطالي".