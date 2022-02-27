لبنان

عمره 25 سنة... فارق الحياة بظروف غامضة!

Lebanon 24
27-02-2022 | 05:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة شاب عمره 25 سنة  في ظروف غامضة في محلة الحوش بالقرب من مدينة صور.
وعملت فرق إسعاف الدفاع المدني اللبناني في مركز صور على نقله  الى مستشفى "اللبناني الإيطالي".
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