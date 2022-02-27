لبنان

وديع الخازن: لعدم زج لبنان مجدداً في نزاعات دولية

Lebanon 24
27-02-2022 | 05:55
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دعا الوزير السابق وديع الخازن المسؤولين إلى "عدم زج لبنان مجددا في نزاعات دولية، والكف عن إستجرار مزيد من العداوات الخارجية والخلافات الداخلية، فضلا عن إصطفافات داخل محاور لم تنفع يوما المصلحة الوطنية، بل تصب الزيت فوق نار الأزمات الداخلية الملتهبة، وتؤجج الإنقسامات العمودية".
 
ورأى أن "لا أولوية اليوم في لبنان سوى الأزمة الخانقة التي تغرق المواطنين جميعا في مستنقع الفقر والجوع واليأس والضياع والموت البطيء"، وأضاف: "المطلوب من جميع الوزراء، بشكل خاص، التركيز على خطوات سريعة تعيد للبنانيين ثقتهم بدولتهم، وتزيح عنهم كابوس مأساتهم، وتريحهم في معيشتهم وفي مستلزمات صحتهم، وأعمالهم، وحياتهم اليومية".
 
وإعتبر أن "الرد اللبناني الأنسب على تحديات الحروب المدمرة المتنقلة في مختلف أنحاء العالم، يكمن في رص الصفوف في الداخل، وتوحيد الأولويات، وتغليب منطق التضامن الوطني، والسهر على مصالح اللبنانيين المنتشرين الذين يواجهون أهوال الصراعات الدولية والإقليمية".
 
وختم: "من واجب الدولة أن تحرص على سلامة أبنائها القابعين في الملاجئ، أو المشردين على الطرق، فريسة للقذائف والعواصف والصقيع".
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