لبنان

بزي: لتجديد الولاء للحركة في الانتخابات

Lebanon 24
27-02-2022 | 06:16
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قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي في لقاء من بنت جبيل، إن "سياسة المعايير المزدوجة للأسف هي الطاغية على تصرفات البعض، الأمر الذي يزيد الواقع حدة وتعقيدا".
 
وتحدث عن مواقف حركة "أمل" في مختلف المجالات "دفاعا عن مصالح الوطن وحقوق الناس"، داعياً الى "أوسع مشاركة في الانتخابات النيابية لتجديد الولاء للحركة وتاريخها وتضحياتها وإنجازاتها، لبناء مجتمع المواطنة والدولة المدنية".
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