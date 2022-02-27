سقطت عليه حمولة الشاحنة ففارق الحياة (صورة)

افادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب "إبراهيم علي ناصر الدين" مواليد العام ٢٠٠١ من بلدة الهرمل البقاعية ، نتيجة سقوط حمولة من بلاط السيراميك عليه بينما كان يعمل على انزالها من احدى الشاحنات.