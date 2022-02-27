مرشح محرج جدا!



مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية بدأ معظم الأطراف حسم خياراتهم التحالفية، بالاضافة الى أسماء مرشحيهم.

و في هذا الاطار يبدو ان أحد المرشحين التقليديين في مدينة زغرتا يعيش حالة من الحرج والضياع التام وذلك بسبب تخوفه من خلق شرخ مع قاعدته الجماهرية التي قد لا يروقها محاولة استمالته من قبل "التيار الوطني الحرّ" على رغم نقمتها على بعض القوى السياسية الموجودة في القضاء.