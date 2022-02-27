موقف إيجابي بشأن لبنان.. هذا ما قاله مسؤولٌ كبير في جامعة الدول العربية





وأمل في تصريح لمكتب "وكالة أنباء الشرق الأوسط" في لبنان، أن "تتحسن الأمور وتتجه إلى الأفضل"، وأضاف: " الجامعة العربية تتفهم منطلقات المبادرة الكويتية وتواصلت مع الجانب الكويتي والجانب اللبناني سعياً لتجاوز الخلاف وحشد الصف العربي لدعم لبنان الذي يعد ركنا أساسيا في منظومة العمل العربي المشترك". أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، "دعم الجامعة للمبادرة الكويتية لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج العربي، والتي طرحها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في كانون الثاني الماضي وتلقت الكويت الرد عليها من الجانب اللبناني".وأمل في تصريح لمكتب "وكالة أنباء الشرق الأوسط" في لبنان، أن "تتحسن الأمور وتتجه إلى الأفضل"، وأضاف: "

وأوضح أن "جامعة الدول العربية تتابع بشكل مستمر تطورات الأوضاع في لبنان"، مشيرا إلى "حرص لبنان على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المرتقب في أيار المقبل".



وأشار إلى أن "الجامعة العربية مستعدة للمشاركة بمراقبين في الانتخابات المقبلة من خلال فريق مدرب ولديه خبرة طويلة"، وشدد على "الدعم المستمر من الجامعة للبنان في الخطوات التي تقودها إلى الاستقرار والعمل لمصلحة الشعب اللبناني".