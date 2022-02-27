لبنان

قنبلة موقوتة في بيوت اللبنانيين! ​

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-02-2022 | 07:10
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مع استمرار أزمة الكهرباء، ومع استمرار التقنين المتبع من قبل أصحاب المولدات الخاصة  المترافق مع أرتفاع في كلفة الفواتير، يلجأ عدد كبير من المواطنين الى استبدال سخانات المياه الكهربائية بأخرى تعمل على الغاز نظرا إلى عدم قدرتهم المادية لشراء أنظمة تسخين على الطاقة الشمسية.

ووفقا لأحد أصحاب محال بيع سخانات المياه، فان نسبة الطلب على سخانات الغاز ارتفعت بشكل ملحوظ جدا. فمقابل شراء سخان واحد على الكهرباء يتم شراء ما لايقل عن 5 سخانات غاز.

وفي الاطار وعلى  رغم النوعية الجديدة لسخانات مياه الغاز الموجودة في لبنان يبقى خطرها مرتبطا بامداداتها ومكان وضعها في المنازل،  لاسيما ان معظم الشقق السكنية في لبنان غير مجهزة للعمل وفقا لأنظمة التسخين على الغاز.

لبنان

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