نداءٌ جديد إلى "الخارجية" من أجل الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا.. ماذا فيه؟

طالبت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان، وزارة الخارجية والمغتربين والدولة اللبنانية بالتفاوض مع السفارة الروسية لفتح ممر آمن للطلاب اللبنانيين والمغتربين اللبنانيين الموجودين في مدن شرق اوكرانيا: خاركوف، دنيبرو، زابوروجيه، مدن الدونباس، خيرسون وسومي ليتم اجلاءهم عبر الحدود الاوكرانية الروسية.