لبنان

بعد انتشار فيديو يُظهر حالة خطف لعاملة أجنبية في الضبية.. وزير العمل يتحرك

Lebanon 24
27-02-2022 | 07:32
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صدر عن مكتب وزير العمل مصطفى بيرم البيان التالي: 
تلقى وزير العمل مصطفى بيرم فيديو يُظهر حالة خطف لعاملة فليبينية من قبل صاحب عملها في منطقة الضبية تبعا لمصدر صحفي وإعلامي الذي أخبر الوزير أيضا انه تواصل مع صاحب العمل حيث نفى الخطف خلافا لما تظهره المشاهد وأنه أبلغ المصدر الإعلامي بأنها هاربة ..
وعلى الفور وتوخيا للحقيقة والحفاظ على الكرامة والحقوق للعاملة الأجنبية وسواها، تواصل الوزير بيرم مع سيادة اللواء عباس إبراهيم الذي وعد بإتخاذ الإجراءات السريعة والتحقق من كل المعطيات. 
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