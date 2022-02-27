لبنان

نازك الحريري توجه رسالة الى وزير الداخلية... اليكم ما جاء فيها

Lebanon 24
27-02-2022 | 09:05
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تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي رسالةً من السيدة نازك رفيق الحريري شكرته فيها على توجيهه كتابا الى النيابة العامة التمييزية على خلفية وضع عبارة مسيئة على موقع شهيد الوطن الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت.

وذكرت السيدة الحريري في رسالتها: ان هذه اللفتة ستظلُ شاهدة على قيم الوفاء لذكرى شهيدنا الغالي وللمسيرة الوطنية والإنسانية التي قادها من أجل لبنان والانسان. 
وأضافت الحريري: إن الزمن صعب والمرحلة دقيقة والتحديات المحيطة بنا ما زالت تتفاقم وتتسع دائرتها، فلا يمكن مواجهتها إلا من خلال الالتزام بالرؤية الوطنية التي وضعها شهيدنا الغالي الرئيس الشهيد رفيق الحريري من أجل تعميم ثقافة المحبة والسلام والتسامح والانفتاح والازدهار في لبنان والمنطقة، وفي العالم أجمع.

وختمت السيدة نازك الحريري رسالتها بالتمني من الوزير مولوي وبجهوده الحثيثة الوصول لمن سمح لنفسه وضميره كتابة هذه العبارات المسيئة والخالية من الأدبيات الأخلاقية والإنسانية من أجل شهيد الوطن الرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء الأبرار.
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