إخماد حريق شقة في حارة صخر كسروان

أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية حريقا إندلع عصر اليوم، داخل شقة تقع في الطبقة السفلية الأولى في مبنى سكني في حارة صخر كسروان، وأقتصرت الأضرار على الماديات.