لبنان

إخماد حريق شقة في حارة صخر كسروان

Lebanon 24
27-02-2022 | 10:04
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أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية حريقا إندلع عصر اليوم، داخل شقة تقع في الطبقة السفلية الأولى في مبنى سكني في حارة صخر كسروان، وأقتصرت الأضرار على الماديات.
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الدفاع المدني

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