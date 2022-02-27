نداءٌ من وهاب إلى المسؤولين.. ماذا قال؟

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نتمنى على المسؤولين الذين يملكون طائرات خاصة إرسالها إلى وارسو وبوخارست ووضعها بتصرف الطلاب اللبنانيين بالتنسيق مع وزارة الخارجية التي ستؤمن لهم عبور الحدود".