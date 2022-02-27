لبنان

آخر أرقام "كورونا" في لبنان.. هكذا جاءت اليوم

Lebanon 24
27-02-2022 | 11:53
A-
A+
Doc-P-924009-637815850026248941.png
Doc-P-924009-637815850026248941.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1533 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 حالات وفاة.
 
مواضيع ذات صلة
تراجع مستمر لعدّاد كورونا في لبنان.. هذا ما سجله اليوم
lebanon 24
27/02/2022 19:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
14 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)
lebanon 24
27/02/2022 19:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لجميع المواطنين.. بيانٌ مهم جداً عن كورونا واللقاحات في لبنان
lebanon 24
27/02/2022 19:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
17 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)
lebanon 24
27/02/2022 19:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:23 | 2022-02-27
11:47 | 2022-02-27
11:02 | 2022-02-27
10:41 | 2022-02-27
10:04 | 2022-02-27
09:45 | 2022-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website