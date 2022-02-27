لبنان

عطلٌ يضربُ أحد سنترالات أوجيرو.. في أي منطقة؟

Lebanon 24
27-02-2022 | 12:23
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أعلنت أوجيرو أن عطلاً طرأ في سنترال جعيتا بسبب الضغط على المولدات أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
وأكدت أوجيرو ان فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرًا لتفهّمكم.
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