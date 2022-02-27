شرطة بلدية طرابلس أوقفت مخالفات بناء في أبي سمراء

أوقفت دورية من عناصر شرطة بلدية طرابلس، عدداً من مخالفات البناء في منطقة الشلفة في ابي سمراء، بعضها في مجرى نهر قاديشا ابو علي، وسطرت محاضر ضبط بأصحاب هذه المخالفات.وطالب رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق القوى الأمنية بـ"قمع مخالفات البناء التي تشيد بطرق عشوائية غير قانونية والتشدد في فرض الغرامات"، وأضاف: "كنت قد اتصلت بقائد المنطقة الاقليمية لقوي الامن الداخلي وقائد سرية درك طرابلس ووضعتهما بأجواء مخالفات البناء الجارية في هذه المنطقة، وطلبت ايقاف العمل فيها نظرا للأضرار التي قد تنتج منها، لاسيما وان هذه الابنية يمكن ان تنهار في اي وقت على اصحابها وعلى المارة، كونها تبنى بدون إشراف هندسي وفي مجرى النهر"، آملا من القوى الأمنية "منع وصول الجبالات، التي تحمل باطونا جاهزا الى اماكن المخالفات".وختم: "غدا الاثنين سأرسل كتاباً مفصلاً مع الادلة والصور عن هذه المخالفات الى محافظة لبنان الشمالي لتكليف القوى الامنية بإزالتها".