لبنان

مأساة وحزن.. شابّة لبنانية تخسر حياتها اختناقاً (صور)

Lebanon 24
27-02-2022 | 12:51
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غيّب الموت الشابة هيفاء فوعاني نتيجة تعرضها للاختناق وضعف في الأوكسجين بسبب المدفأة. 
 
ووفقاً للناشطين، فإن فوعاني من بيروت، وهي صاحبة صالون "هيفاء بيوتي". 
 
وتناقلت صفحات عديدة صور الشابة الراحلة وسط عبارات من الحزنِ على وفاتها. 
 
 
 
 
 
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