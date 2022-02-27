لبنان

توترٌ كبير وسقوط قتيل في حارة الناعمة.. ماذا يحصل؟ (صورة)

Lebanon 24
27-02-2022 | 13:14
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شهدت منطقة حارة الناعمة، اليوم، إشكالاً كبيراً بين عدد من الشبان تطوّر إلى إطلاق نار واشتباكات مسلحة.
 
وتضاربت المعلومات بشأن عدد القتلى والمصابين جراء الإشكال، في حين أفادت مندوبة "لبنان24" عن سقوط قتيل واحد يُدعى "ت.بدوي"، فضلاً عن عدد من الإصابات التي وصفت بعضها بـ"الخطيرة". 
وحالياً، ينفذ الجيش انتشاراً واسعاً في المنطقة وعند الأوتوستراد الساحلي المحاذي لها وسط حالة من التوتر بين الأهالي.
 
وتعليقاً على ورود أنباء في بعض المواقع ووسائل التواصل عن أن الإشكال وقع بين العرب وأبناء المنطقة، أصدرت عشائر العرب في الساحل بيانا قالت فيه: "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن إشكالا وقع في منطقة الناعمة بين العرب وعائلات من منطقه الناعمة... يهم العشائر العربية في الساحل التوضيح أن لا علاقه لها بهذا الأشكال بتاتا لا من قريب ولا من بعيد".
 
 
 
 

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