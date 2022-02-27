لبنان

تحرّك من وزير الداخلية بشأن اللبنانيين في أوكرانيا.. هذا ما طلبه

Lebanon 24
27-02-2022 | 13:57
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في إطار متابعته لأوضاع اللبنانيين في أوكرانيا، وبعد ورود أنباء عن محاصرة بعض المواطنين اللبنانيين في مدينة ماريبول الأوكرانية، طلب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي من فريق عمل الوزارة، التنسيق مع كل من الصليب الأحمر اللبناني والصليب الأحمر الدولي الموجود في أوكرانيا بهدف تسهيل عملية إخراج اللبنانيين إلى بولندا ورومانيا وايوائهم وذلك بدعم من أحد رجال الاعمال اللبنانيين المغتربين، على أن يتم نقلهم لاحقاً إلى لبنان.
 
 
 
 
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