لبنان

كلاس: أبطالنا من الملاعب يعيدون بناء مجد لبنان

Lebanon 24
27-02-2022 | 14:02
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غرد وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لبنان يبتسم من جديد..!  أبطال كرة السلة يهدون إنتصارهم الى كل لبنان..! منتخبنا الشبابي لكرة السلة يحقق فوزا رياضيا راقيا..! من نجاح الى نجاح وصولا الى القمة. مبروك للرياضة اللبنانية مبروك للبنان..!  أبطالنا… من الملاعب يعيدون بناء مجد لبنان..!".
وحقّق منتخب لبنان لكرة السلة فوزه الثالث على مضيفته السعودية 81 - 68، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في مدينة جدة، في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم التي تستضيفها الفيليبين.
وجاء الفوز في وقته لمنتخب الارز بعد تعثره الجمعة الماضي امام مضيفه الاردني في عمان، علما انه استهل مشواره بفوزين على ارضه في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل.

وقدم اللاعبون اداء مميزاً من كل المسافات في الملعب، امام منافس تميز افراده بقاماتهم الممشوقة، وحسموا المباراة اعتباراً من الشوط الثالث.

لبنان

رياضة

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