لبنان

تسعيرة جديدة مُرتقبة لإشتراك المولدات.. هكذا ستكون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-02-2022 | 14:17
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من المنتظر أن تعلن وزارة الطّاقة يوم غدٍ الإثنين عن تسعيرة المولدات الجديدة، في حين أنه من المتوقع أن تشهدَ ارتفاعاً في سعر الكيلوواط.
وقالت مصادر ناشطة في قطاع المولدات لـ"لبنان24" إن "التسعيرة تأخرت لكي تصدر الأمر الذي جعل أصحاب المولدات يتأخرون في احتساب فواتير المشتركين لديهم".
وأضافت: "كان من المفترض أن تصدر التسعيرة يوم الجمعة الماضي لكنّ الوزارة تأخرت، وهناك كلامُ أيضاً عن أن التسعيرة قد لا تصدر الإثنين ومن الممكن أن تتأخر قليلاً حتى الثلاثاء على أبعد تقدير". 
وعن التسعيرة المتوقعة، قالت المصادر إنّ "الكيلوواط الواحد قد يتراوح بين 9400 و 10200 ليرة لبنانية".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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