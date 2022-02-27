مشهدٌ يبرز من جديد في محطات المحروقات.. ماذا يجري؟

كشفت مصادر في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" أنّ عملية إثارة الهلع التي تحصلُ بين الحين والآخر بشأن أسعار البنزين، دفعت بالكثير من المواطنين لشراء كميات كبيرة من مادة البنزين من المحطات لتخزينها في منازلهم مثلما حصل خلال فترة الصيف الماضي إبان أزمة المحروقات.

وأوضحت المصادر أنّ "هذا المشهد الذي تشهده محطات المحروقات ليس جيداً في الوقت الذي نؤكد فيه أن البنزين متوفر بشكل كافٍ ولا أزمة"، وأردفت: "هناك جهات تسعى لتخريب السوق من جديد وهذا الأمر يجب تداركه بسرعة من قبل المعنيين".

وعن جدول أسعار المحروقات الذي سيصدرُ يوم الثلاثاء، قالت المصادر: "الجدول لن يتضمن أي زيادة تفوق الـ12 ألف ليرة على سعر البنزين 95 أوكتان، في حين أن سعر المازوت فقد يرتفع أيضاً".