الراعي اختتم زيارته إلى فلورانس بإطلاق مشروع إنشاء رعية مارونية جديدة فيها

اختتم البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته الى فلورانس بعد مشاركته في مؤتمر "المتوسط حدود سلام" الذي دعا اليه مجلس اساقفة ايطاليا بالتعاون مع بلدية فلورانس.ختام الزيارة تكلل بإطلاق البطريرك إنشاء رعية مارونية جديدة في فلورانس والذي باركه ايضا رئيس اساقفتها الكردينال جوزف بيتوري الذي وضع كنيسة القديسة اغاتا التاريخية (القرن الثاني عشر) بتصرف الرعية المارونية التي ستحمل اسم رعية مار شربل - فلورانس وقد زارها الراعي واطلع على مشروع ترميمها من قبل القنصل شربل شبير الذي منحه الراعي الميدالية البطريركية تقديراً لجهوده.وكان البطريرك الماروني قد شارك صباحاً في الجلسة الختامية للمؤتمر والتي تحدث فيها رئيس بلدية فلورانس داريو نارديلا الذي وصف المؤتمر بالتاريخي شاجبا كل الحروب والعنف، ومؤكدا "ان سكان المتوسط يرفضون كل اشكال انتهاكات حقوق الانسان وينشدون السلام ويريدون ان يعيشوا باخوة ووئام على اختلاف انتماءاتهم الدينية".وتحدث الكاردينال غوالتييرو باسيتي رئيس مجلس اساقفة ايطاليا الذي اعتبر أن المؤتمر يؤسس لمستقبل زاهر بين دول المتوسط، وهو يطلق ثماره كربيع الرجاء والسلام من اجل الاجيال القادمة. وابدى اعجابه بـ"الحوار العميق والصريح الذي ساد المؤتمر والذي يعكس مسؤولية كبرى وجدية لدى الكنيسة والمجتمع المدني".وإثر ذلك، كانت سلسلة مداخلات ركزت على ضرورة نشر ثقافة السلام وحقوق الانسان والعمل الدؤوب من اجلهما في دول المتوسط، وجرى بعدها اعلان شرعة فلورانس التي اعربت عن الم المشاركين حيال الحرب على اوكرانيا داعية الى الشروع فورا بالمفاوضات والحوار من اجل وضع حد للعنف ولسقوط الضحايا، وبالتالي لمعاناة الشعب الاوكراني.