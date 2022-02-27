لبنان

قبيسي: المطلوب من الدولة موقف موحد بمواجهة كل التحديات

Lebanon 24
27-02-2022 | 16:46
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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، أن "ما نمر به اليوم هو عقاب ممنهج لهذا الوطن بحصار وعقوبات وصلت الى كل بيت بظلم اقتصادي صعب"، مشيرا إلى أن "الدولة مسؤولة بشكل كبير عن كل ما يجري لانها لم تحسن المواجهة ولم تضع خطة وطنية موحدة لمواجهة العقوبات ولحماية المواطن والمجتمع، ولم يسع احد لتشكيل وحدة وطنية حقيقية لمواجهة العقوبات والحصار الخارجي للبنان".
 
وفي كلمة له في حسينية بلدة الكفور، لفت قبيسي إلى أن "ما ينقذ لبنان هو موقف وطني موحد وأن يكون لكل الطوائف قضية واحدة بوحدة موقف بين الشعب والدولة والمؤسسات".
 
واشار قبيسي إلى "أننا امام استحقاقات أساسية متمثلة بانتخابات نيابية يجب ان تحمل شعارا واحدا هو حماية لبنان لمواجهة كل ما يحاك ضده خارجيا كان ام داخليا"، وأضاف: "لتنتج هذه الانتخابات واقعا سياسيا يسعى الى وحدة داخلية ولتشكيل حكومة قوية قادرة على حماية البلد من العقوبات والتهديدات الخارجية".
 
وختم: "العلاج الوحيد للخروج من ازمتنا الاقتصادية هو وحدة موقف ولنحارب الفساد بمحاسبة الفاسدين والسارقين ولنقاصصهم على ما جنته ايديهم".
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