تلقّى الرئيس فؤاد السنيورة إشارات إيجابية من مرجعية عربية على مضمون مؤتمره الصحفي الأخير، الذي أثار ردود فعل متفاوتة داخلياً، ولكنه ساهم في توجيه البوصلة السياسية على الساحة السنّية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".