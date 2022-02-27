خطوة في مسيرة الاصلاحات

تلقّفت عدة أطراف سياسية دعوة رئيس "التيار الوطني" جبران باسيل لإنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، التي إعتبرتها خطوة أساسية في مسيرة الإصلاحات السياسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".