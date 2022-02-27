لبنان

الانتخابات خرق لجدار الخلافات

Lebanon 24
27-02-2022 | 18:32
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لاحظت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "الانتخابات اللبنانية تأتي وسط استقطاب دولي حول الحرب في اوكرانيا، وكخرق لجدار الخلافات، حول الموقف الذي يتعين القيام به، سواء الحياد أو النأي بالنفس أو موقف وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الذي ادان التدخل الروسي وطالب بسحب فوري للقوات الروسية من الأراضي الاوكرانية".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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