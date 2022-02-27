الحِراك المدني لم ينخرط حتى الساعة في معمعة الحمّى الانتخابية

كتبت "الشرق الأوسط": يبدو أن الحراك المدني بكل مجموعاته لم ينخرط حتى الساعة في معمعة الحمّى الانتخابية بسبب انصرافه إلى تكثيف مشاوراته في محاولة لتوحيد موقفه بخوض الانتخابات بلائحة موحدة وببرنامج عمل سياسي، فيما ينتظر الثنائي الشيعي القرار النهائي للأحباش للتأكد مما إذا كان سينخرط بالتحالف معه أو تخوض المعركة منفردة، برغم أن مصادر بيروتية كانت قد تحدثت عن أن "الأحباش" قرّرت أن تخوض معركتها الانتخابية بلا تحالفات.وعزت المصادر البيروتية السبب إلى أن "الأحباش" وإن كانت منضوية في تحالف سياسي مع "الثنائي الشيعي"، فإنها لا تحبذ تعاونها الانتخابي لسببين: الأول يكمن في أن المقترعين المقيمين في الخارج والمنتمين إلى جمعية المشاريع يتخوفون من التحالف مع "حزب الله" لئلا يعرضوا أنفسهم إلى ملاحقات تؤدي إلى فرض عقوبات عليهم تستهدفهم شخصياً وتستهدف المؤسسات التابعة للأحباش في عدد من الدول الأوروبية وأولها ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية كون جميع هذه الدول كانت قد أدرجت اسم الحزب على لائحة الإرهاب. أما السبب الثاني فيتعلّق بوجود فريق داخل الأحباش يفضل عدم التعاون الانتخابي مع "حزب الله" أو الالتصاق به في هذه المرحلة، لأنه يراهن بعزوف الحريري عن خوض الانتخابات على إمكانية تسجيل اختراق في صفوف "المستقبل" يمكن أن يعزز رهانه في الحصول على حاصلين انتخابيين.