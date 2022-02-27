الشيوعي ينهي مؤتمره العام: نحو التجديد لغريب؟

أنهى الحزب الشيوعي اللبناني، ليل امس، مؤتمره العام الثاني عشر بعد اربعة ايام من جلسات النقاش الفكرية والسياسية والتنظيمية، انتهت بانتخاب اعضاء اللجنة المركزية وهيئات الرقابة والهيئات الدستورية. وتنتخب اللجنة المركزية خلال ٤٨ ساعة الامين العام ثم اعضاء المكتب السياسي. ووفق معلومات «الأخبار»، كان الامين العام الحالي حنا غريب لا يزال، حتى انتهاء اعمال المؤتمر، المرشح الوحيد. علماً بأنه يمكن لأي عضو في اللجنة المركزية الترشح الى هذا المنصب والى عضوية المكتب السياسي. و بعد انتخاب الامين العام، يتم تعيين الهيئات الوسطى والقطاعات.

(الاخبار)