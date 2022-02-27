فرقتهم الحرب وجمعتهم الصلاة.. روسيات وأوكرانيات في كنيسة صيدا معاً

كتب محمد دهشة في "نداء الوطن": فرّقتهم الحرب بين روسيا واوكرانيا وجمعتهم الصلاة من اجل السلام في صيدا، اذ شاركت أوكرانيات وروسيات مقيمات في صيدا ومنطقتها ومختلف قرى الجنوب، في قداس الاحد في كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس في صيدا القديمة، وتشارك الجميع باللغات الروسية والأوكرانية والعربية الأمنيات بوقف الحرب وحلول السلام وعدم زهق المزيد من الارواح.وأضاءت تاتيانا كوروليوفا وايلينا حمود وأولغا سليمان الشموع خلال إحياء "أحد مرفع اللحم – تذكار الموتى" حيث رفعن مع الجاليتين الروسية والأوكرانية من أبناء الرعية الصلوات والدعاء بأن يوقف الحرب ويعم السلام البلدين وشعبيهما.وترأس وكيل متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للطائفة الأرثوذكسية المطران الياس كفوري، الأب إبراهيم سعد قداساً بالمناسبة، يعاونه كاهن رعية صيدا الأب جوزيف خوري بمشاركة حشد من أبناء الرعية ومن بينهم مواطنون روس واوكران وبيلاروس مقيمون في صيدا والجنوب، قائلاً: «نتمنى الخير لكل الشعوب ولا نريد الحروب ونصلي دائماً لأجل السلام لكل العالم ولا نتدخل بالسياسة ولا نؤيد سياسياً يتصرف بشكل خاطئ تجاه الآخرين».بينما قال الأب جوزيف خوري: "الحروب سياسية، نحن لا نتمنى الا الفرح والخير لكل انسان. كشعب مؤمن نصلي من اجل السلام في كل العالم، نسأل الله أن يرأف بكل شخص موجود في موقع مؤلم وقاس، ان كان مريضاً او مصاباً او أسيراً، وان يرسل السلام لكل الناس هذا ما نطلبه في كنيستنا عندما نقول "من اجل سلام كل العالم من دون استثناء"، لذلك نضم صوتنا الى أصوات كل الناس المتألمين ليتشفع الله بكل انسان في موقع ضيق، وان يزيل الله الحروب عن كل الأرض بصلوات كل انسان مؤمن".وخلال القداس، عبّرت الروسيات والاوكرانيات عن آمالهن في ان تتوقف الحرب سريعاً لان نتائجها كارثية على الشعبين، وان يعم السلام البلدين الجارين وكل العالم.