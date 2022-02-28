لبنان

ترجيح عدم انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع ووفدان اميركي ومن صندوق النقد في بيروت اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-02-2022 | 01:00
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رجح مصدر معني عدم انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع، على ان يكثف  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعات اللجان الوزارية المختصة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة.

ومن المقرر ان يستقبل رئيس الحكومة بعد ظهر اليوم وفدا اميركيا برئاسة النائب الاول لمساعد وزير الخزانة الاميركية والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول اهرين ويضم نائبه إريك ماير ومجموعة من التقنيين والمستشارين الماليين وفي شؤون الضرائب والجوانب القانونية والمالية.

كما سيلتقي الوفد أيضا عددا من المسؤولين الرسميين والماليين.

والى بيروت ايضا من المقرر ان يصل مساء اليوم وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة السيد ايرنيستو راميريز ويضمّ عدداً من مساعديه المكلّفين مواكبة المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد  التي انعقدت جولتها الاولى قبل اسبوعين.

المصدر: لبنان 24

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