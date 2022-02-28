لبنان

غضب سُنّي في عكّار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-02-2022 | 01:45
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يبدو أن الشارع السني في عكار المتعاطف مع قرار الرئيس سعد الحريري الاخير قرر الوقوف بالمرصاد لأي شخصية تنوي الترشّح عن المنطقة. وفي هذا الصدد عُلم ان احد النواب من كتلة "المستقبل" قد اجرى مشاورات مع "التيار الوطني الحر" لدراسة امكان الانضمام الى لائحته في الاستحقاق المقبل، ما أثار غضب اهالي المنطقة لا سيما بعد اشاعة اجواء تتحدث عن أن فرداً من نفس العائلة يسعى للتنسيق مع "القوات اللبنانية" بهدف التحالف الانتخابي. واعتبر هؤلاء ان هذه العائلة تنطلق انتخابياً وفقاً لمصلحتها الشخصية وعليه فإن الغالبية من اهالي عكار تتجه الى عدم التصويت لأي منهما.

المصدر: لبنان 24

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