لبنان

القانون النسبي "يفضح" هؤلاء المرشحين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-02-2022 | 03:45
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عُلم أن عددًا كبيرًا من المرشحين الطارئين يحجم عن الإقدام على خطوة ترشّحهم للإنتخابات النيابية لتيقنهم بإستحالة فوزهم من جهة، وعدم تمكّنهم من إستيعاب تعقيدات قانون النسبية من جهة ثانية، على رغم أن بعضًا منهم خضع لدورات على أيدي بعض الخبراء في هذا المجال

يذكر أن من بين المرشحين غير المنتمين إلى الأحزاب التقليدية أو إلى أحد فروع قوى "الثورة" أو القوى التغييرية أشخاصًا يعتبرون أنفسهم قادرين على خدمة مجتمعهم، وذلك على خلفية أن لديهم إمكانات مادّية تسمح لهم القيام بهذه المهمة، وهم يحاولون تسويق أنفسهم من خلال ما يسمح به القانون الإنتخابي لجهة الحملات الإعلانية.

المصدر: لبنان 24

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