لبنان

فضيحة في أحد فنادق بيروت.. اتهام رجل أعمال لبناني بسرقة منشفة! (فيديو)

Lebanon 24
28-02-2022 | 01:02
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرّض رجل لإهانة في أحد فنادق بيروت، تم اتهامه بسرقة منشفة، وعقب تفتيش حقيبته أمام الناس اثبت انها غير موجودة معه.

 

وأشارت الإعلامية هدى شديد التي نشرت الفيديو عبر حسابها على تويتر إلى ان هذا الرجل هو رجل الأعمال اللبناني المغترب جمال قعور وتشهد كل دول افريقيا بنجاح شركاته.

 

وتابعت هدى: "الفندق يسرق اليوم كرامته بعدما سرقت المصارف بالأمس امواله، فمن يُعيد له ولنا كراماتنا ولبناننا الذي سُلِب منا؟؟!"

 
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