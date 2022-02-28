بالخرائط: آذار "الغدار" يتوعد.. استعدوا لعواصف ثلجية وأجواء قطبية في هذه التواريخ

أفادت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر حسابها على "فيسبوك" ان الشتاء لم ينتهِ بعد، حيث ان شهر آذار يتوعد بشتاء قارس البرودة على لبنان وسنشهد خلال هذه الفترة عواصف ثلجية إضافة إلى انخفاض كبير بدرجات الحرارة واجواء قطبية قادمة .

من جهتها، أشرت صفحة Lebanon Weather Forecast عبر حسابها على "فيسبوك" إلى ان الخرائط الجويّة تُشير إلى فوارق كبيرة خلال الأيّام القادِمة خاصةً من ناحية درجات الحرارة: فمن المتوقع أن ترتفع يوم الثلاثاء وصباح الأربعاء لِتُسجلّ أقصاها 22-23 درجة ساحِلاً على أن تنخفض تدريجيّاً ليُلامِس أدناها صفر على جبال ال 1000م ليل السبت 5 آذار 2022.

وأضافت: "كما ذكرنا في النشرة الشهريّة لشهر شباط 2022، إحتماليّة أن نشهد من جديد نزول قطبيّ نهاية شهر شباط مع ثلوج تُلامس 1000م تعود واردة نهاية شباط. لقد عادت هذه المنظومة ولكن مع بعض الفروقات، ممّا دفع هذا النزول وتأثيره علينا للأسبوع الأول من شهر آذار بدل الأسبوع الأخير من شهر شباط".

في التفاصيل: يستمرّ طقس يوميّ الإثنين والثلاثاء غائم جزئيّاً إلى غائم مع إرتفاع تدريجيّ بدرجات الحرارة ليُلامس أقصاها الثلاثاء وقبل ظهر يوم الأربعاء 22-23 ساحِلاً، 15 على جبال ال 1000م وفي البقاع.

يوم الأربعاء يبدأ الطقس غائم ودافئ نسبيّاً ساحِلاً مع تواجد لبعض الغُبار في الأجواء. فيتحوّل بعدها تدريجيّاً إلى ماطر مع إنخفاض بدرجات الحرارة.

طقس الخميس، الجمعة والسبت ماطر ومُثلج على الجبال.

الأمطار تكون على شكل زخّات رعديّة غزيرة خاصةً يوميّ الخميس والسبت.

تنخفض درجات الحرارة وينخفض معها مُستوى تساقط الثلوج ليُصبح كالتالي:

يوم الخميس: تتساقط أمطار غزيرة جداً رعديّة وشاملة مع درجات حرارة أقصاها 15 ساحِلاً، 8 على جبال ال 1000م وفي البقاع. الثلوج تتدنّى تدريجيّاً لتُصبح بحدود 1200-1300م مساء الخميس.

يوم الجمعة: مزيد من الإنخفاض مُتوقع على درجات الحرارة ليُصبح أقصاها بحدود 13 ساحِلاً و5 على جبال ال 1000م وفي البقاع. تتساقط أمطار خفيفة إلى مُتوسطة مع بعض الإنفراجات. الثلوج تبقى بحدود 1200-1300م.

يوم السبت: تعود الأمطار متوسطة إلى غزيرة. يطرأ المزيد من التدنّي المحدود على درجات الحرارة خاصةً بين ساعات بعد ظهر يوم السبت وفجر الأحد ممّا سيسمح أنّ تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على الجبال التي تعلو فوق 900-1000م خاصةً شمال البلاد، قبل أنّ يستقرّ الطقس صباح يوم الأحد.