لبنان

مناشدة من نائب للمؤسسات الاستشفائية:تفهم الصعوبات المالية للضمان!

Lebanon 24
28-02-2022 | 01:38
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غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "حين تعثرت موازنات وامكانات الدولة المادية، لم تجد المستشفيات سوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا لها عبر السلف الشهرية. لذا، اناشد المؤسسات الاستشفائية تفهم الصعوبات المالية للصندوق المتعلقة بعجز الدولة عن السداد وصعوبة رفع التعرفات، وحماية الأمن الصحي لثلث الشعب اللبناني".
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