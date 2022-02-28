مناشدة من نائب للمؤسسات الاستشفائية:تفهم الصعوبات المالية للضمان!

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "حين تعثرت موازنات وامكانات الدولة المادية، لم تجد المستشفيات سوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا لها عبر السلف الشهرية. لذا، اناشد المؤسسات الاستشفائية تفهم الصعوبات المالية للصندوق المتعلقة بعجز الدولة عن السداد وصعوبة رفع التعرفات، وحماية الأمن الصحي لثلث الشعب اللبناني".

حين تعثرت موازنات وامكانات الدولة المادية ،لم تجد المستشفيات سوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا لها عبر السلف الشهرية.

لذا،اناشد المؤسسات الاستشفائية تفهم الصعوبات المالية للصندوق المتعلقة بعجز الدولة عن السداد وصعوبة رفع التعرفات،

وحماية الأمن الصحي لثلث الشعب اللبناني ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 28, 2022