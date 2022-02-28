لبنان

المعاينة الميكانيكية في طرابلس تفتح أبوابها لـ3 أيام

Lebanon 24
28-02-2022 | 01:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن المعاينة الميكانيكية في طرابلس فتحت ابوابها اليوم والثلاثاء والاربعاء حيث تشهد زحمة خانقة.
 
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المعاينة الميكانيكية

طرابلس

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