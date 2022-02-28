متقاعدو قوى الامن يحتجون امام عدد من المصارف في طرابلس.. اليكم التفاصيل

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن متقاعدي قوى الامن يحتجون امام عدد من المصارف في طرابلس، بسبب عدم دفع الراتب التقاعدي مرة واحدة والمطالبة بدفع التعويض كاملا وليس فقط 6 مليون بالشهر.