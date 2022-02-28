لبنان

متقاعدو قوى الامن يحتجون امام عدد من المصارف في طرابلس.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-02-2022 | 02:04
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن متقاعدي قوى الامن يحتجون امام عدد من المصارف في طرابلس، بسبب عدم دفع الراتب التقاعدي مرة واحدة والمطالبة بدفع التعويض كاملا وليس فقط 6 مليون بالشهر.
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قوى الامن

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