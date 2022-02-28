"الصواريخ في الخارج والموسيقى في الداخل"... مراسلة لبنانية تنشر فيديو من أوكرانيا!

نشرت مراسلة قناة "الحدث" كريستيان بيسري، المتواجدة في أوكرانيا، فيديو عبر توتير، وأرفقته بالكتابة: "موسيقى على وقع صواريخ!كان ذلك بعد ظهر هذا اليوم، القصف على أشده في الخارج، طُلب منا الدخول، الى ردهة فندق فرغ سوى من بعض الأطقم الإعلاميةالكل بحالة توجس، لا ندري نبقى، نرحل، إلى أين وكيف..ليصدح فجأة صوت هذا العزف.. فيُنسينا للحظات، أننا في زمن حرب".