لبنان

سعر دولار "صيرفة".. هكذا سيتغيّر اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-02-2022 | 02:45
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قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ "سعر منصة صيرفة الذي سيصدر اليوم عن مصرف لبنان قد يشهدُ تغييرات طفيفة"، مشيرة إلى أن "التوقعات تشير إلى أن سعر الدولار الواحد ضمن المنصة قد يتغير بنحو يتراوح بين 100 أو 200 ليرة صعوداً أم هبوطاً، وذلك وفق لحجم التداول". 
وأوضحت المصادر أن "عمليات شراء وبيع الدولار ضمن المنصة تزدادُ نشاطاً وهناك إقبال عليها من قبل التجار"، وتابعت: "منذ شهر وحتى الآن، انخفض سعر الدولار على صيرفة 1000 ليرة تقريباً، وقد ساهمت إلى حد ما في تقريب سعر الدولار في السوق الموازية إليها بشكل ملحوظ وواضح، وهذا الأمر قد يستمرّ طالما أبقى مصرف لبنان العمل على التعميم رقم 161". 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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