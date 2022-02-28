لبنان

تجمع لمتقاعدي قوى الأمن أمام مصرفين في حاصبيا للمطالبة بأموالهم

Lebanon 24
28-02-2022 | 03:22
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 تجمع عدد من متقاعدي قوى الأمن الداخلي امام مصرفين في مدينة حاصبيا، للمطالبة بحقوقهم وأموالهم المحجوز عليها داخل المصارف، ورفع سقف السحوبات وعدم تجزئة الراتب، وإمكانية سحب الراتب بالليرة اللبنانية وغيرها من المطالب.
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