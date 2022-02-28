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لبنان
ميقاتي يستقبل وزير الثقافة الإيراني في السراي الحكوميّ
Lebanon 24
28-02-2022
|
03:32
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يستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في هذه الأثناء، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران الدكتور محمد مهدي الإسماعيلي على رأس وفد، في حضور وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى، في السراي الحكومي الكبير.
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